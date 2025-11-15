Acesse sua conta
Homem é morto a facadas após briga de trânsito na Bahia; suspeito está foragido

Vítima teria se envolvido em uma discussão com familiares do agressor

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:49

Israel da Silva Bispo
Israel da Silva Bispo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem de 43 anos identificado como Israel da Silva Bispo foi morto a golpes de arma branca na noite da última sexta-feira (14), na Rodovia Salitre, próximo ao bairro Piranga, em Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para atender a uma ocorrência de agressão por arma branca. No local, os militares encontraram a vítima no chão, ferida e já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou o óbito.

Segundo informações iniciais, a vítima teria se envolvido em uma briga de trânsito com familiares do suspeito, um homem de 34 anos. Durante o desentendimento, o autor saiu de casa com a arma em mãos e desferiu os golpes que atingiram Israel. Após o crime, ele fugiu e ainda não foi localizado.

A Delegacia de Homicídios de Juazeiro instaurou inquérito para investigar o caso. Guias de remoção e de necropsia foram emitidas, e buscas seguem em andamento para encontrar o suspeito.

Tags:

Crime Violência Juazeiro

