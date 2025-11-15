CALOR

Com quase 39 °C, cidade baiana é a segunda mais quente do Brasil

Termômetros chegaram a marcar 38,9 ºC no centro-sul

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:44

Ibotirama Crédito: Divulgação/Prefeitura

Uma cidade baiana figurou na segunda posição do ranking das cidades brasileiras com maior temperatura nesta sexta-feira (14). O município de Ibotirama, no centro-sul da Bahia, registrou 38,9 ºC, ficando atrás apenas de Rio Sono, no Tocantins, onde os termômetros marcaram 39,2 ºC. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Inmet, a previsão indica, para este sábado (15), temperatura máxima de 40 ºC. A mínima fica em 18 ºC. O céu permanece com poucas nuvens ao longo de todo o dia. A cidade está sob alerta laranja para baixa umidade. Até às 20h deste sábado, umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e à saúde. O órgão alerta para possibilidade de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Previsão do tempo na Bahia

Depois de um período chuvoso em diversas regiões do estado, com registros acumulados de até 5,1 milímetros nos postos pluviométricos dos municípios, a previsão do tempo para este final de semana indica redução das chuvas em parte do Litoral e predomínio de sol em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, segundo dados meteorológicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Nas primeiras horas da manhã deste sábado (15), chuvas rápidas e isoladas podem ocorrer no Litoral baiano, seguidas pelo retorno do sol. Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, também são esperadas precipitações no início da manhã, intercaladas com períodos de tempo firme ao longo do dia. Nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro da Bahia, o tempo segue estável, com predomínio de sol e temperaturas elevadas.

As condições atmosféricas permanecem semelhantes no domingo (16), com possibilidade de precipitações pontuais ao longo do Litoral, alternando com intervalos de tempo firme. No Litoral Sul e Baixo Sul, as áreas de instabilidade tendem a se intensificar ligeiramente, aumentando a frequência de chuvas isoladas. Já no Oeste, Sudoeste e Centro baiano, o tempo continua predominantemente estável, com céu aberto e calor. Nessas áreas, destaca-se a persistência de baixos valores de umidade relativa do ar.