Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe da vítima morre no tribunal, e julgamento termina com réu condenado a 24 anos na Bahia

Sessão foi adiada por cerca de seis meses e precisou ser transferida de cidade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 22:23

Fabiano Moreira Dias (esq.) foi morto por arma de fogo | Maria de Lourdes Moreira Dias (dir.) morreu após passar mal vendo as imagens do filho no julgamento
Fabiano Moreira Dias (esq.) foi morto por arma de fogo; sua mãe, Maria de Lourdes Moreira Dias (dir.),morreu após passar mal vendo as imagens do filho no julgamento Crédito: Reprodução/ Folha do Vale

Um homem foi condenado por homicídio qualificado na última segunda-feira (10). Ele foi sentenciado a 24 anos de prisão pelo crime ocorrido em 2014, no município de Carinhanha, no Vale São-Franciscano da Bahia. O primeiro julgamento havia sido adiado após a mãe da vítima falecer no plenário.

O julgamento foi retomado nesta segunda-feira, depois de ter sido interrompido em abril deste ano, quando a mãe da vítima, Maria de Lourdes Moreira Dias, faleceu durante a primeira sessão após passar mal ao ver as imagens do filho, Fabiano Moreira Dias, no plenário. O processo foi transferido de Carinhanha para Guanambi, no centro-sul, a pedido da acusação e da família, que alegaram que a influência de parentes do réu no município de origem poderia interferir no julgamento.

TJ-BA

Tribunal de Justiça da Bahia por GIL FERREIRA / CNJ
TJ-BA por Fabio di Castro/Divulgação CNJ
Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação/TJ-BA
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) por Divulgação
1 de 4
Tribunal de Justiça da Bahia por GIL FERREIRA / CNJ

O réu, Gonçalo Oliveira Costa, foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2014, por volta das 2h da madrugada, na localidade de Riacho do Capinão, no município de Carinhanha. De acordo com a denúncia, a vítima tentou entrar em um bar onde onde acontecia uma festa, mas foi impedida por um dos porteiros, que alegou que o ingresso apresentado não havia sido vendido para ele.

Antes do organizador do evento aparecer, Gonçalo soube da confusão, foi até o local onde a vítima estava e, sem qualquer diálogo, atirou contra ela. Ele cumprirá a pena em regime fechado.

Tags:

Bahia Justiça

Mais recentes

Imagem - Envolvidos na execução de auxiliar de cozinha são presos em destino turístico da Bahia

Envolvidos na execução de auxiliar de cozinha são presos em destino turístico da Bahia
Imagem - Salvador recebe evento de cultura coreana; confira as atrações

Salvador recebe evento de cultura coreana; confira as atrações
Imagem - Risco: 600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em cidade baiana

Risco: 600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em cidade baiana

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional
01

Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
02

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
03

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)
04

Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)