SESSÃO REMARCADA

Mãe da vítima morre no tribunal, e julgamento termina com réu condenado a 24 anos na Bahia

Sessão foi adiada por cerca de seis meses e precisou ser transferida de cidade

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 22:23

Fabiano Moreira Dias (esq.) foi morto por arma de fogo; sua mãe, Maria de Lourdes Moreira Dias (dir.),morreu após passar mal vendo as imagens do filho no julgamento Crédito: Reprodução/ Folha do Vale

Um homem foi condenado por homicídio qualificado na última segunda-feira (10). Ele foi sentenciado a 24 anos de prisão pelo crime ocorrido em 2014, no município de Carinhanha, no Vale São-Franciscano da Bahia. O primeiro julgamento havia sido adiado após a mãe da vítima falecer no plenário.

O julgamento foi retomado nesta segunda-feira, depois de ter sido interrompido em abril deste ano, quando a mãe da vítima, Maria de Lourdes Moreira Dias, faleceu durante a primeira sessão após passar mal ao ver as imagens do filho, Fabiano Moreira Dias, no plenário. O processo foi transferido de Carinhanha para Guanambi, no centro-sul, a pedido da acusação e da família, que alegaram que a influência de parentes do réu no município de origem poderia interferir no julgamento.

O réu, Gonçalo Oliveira Costa, foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2014, por volta das 2h da madrugada, na localidade de Riacho do Capinão, no município de Carinhanha. De acordo com a denúncia, a vítima tentou entrar em um bar onde onde acontecia uma festa, mas foi impedida por um dos porteiros, que alegou que o ingresso apresentado não havia sido vendido para ele.