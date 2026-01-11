Acesse sua conta
Novo acesso da BR-324 para avenida em Salvador é liberado

Via está aberta desde sábado (10)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 10:11

Suspeitos foram seguidos da Avenida 29 de março até a Rua do Condor
Avenida 29 de março Crédito: Reprodução

Motoristas que trafegam pela BR-324 passaram a contar, a partir de sábado (10), com um novo acesso à Avenida 29 de Março. A ligação, localizada na Via Tecom, foi aberta para facilitar o deslocamento e melhorar a fluidez do trânsito na região.

O acesso integra um complexo viário planejado para atender diferentes modais de transporte. A proposta é distribuir melhor o fluxo de veículos e evitar a concentração de tráfego em um único ponto de chegada à nova rodoviária e ao terminal urbano de ônibus.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur) orienta os condutores a respeitarem a sinalização e redobrarem a atenção nos primeiros dias de funcionamento, período de adaptação ao novo traçado viário.

