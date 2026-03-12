PEIXE FORA D'AGUA

Mais de 50 kg de lagosta ilegal são apreendidos no Mercado do Peixe, em Salvador

Responsáveis pela comercialização podem pegar de um até três anos de prisão

Nauan Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:21

Lagostas foram resgatadas após ação da Coppan Crédito: Divulgação

Uma operação no Mercado do Peixe, em Salvador, apreendeu 54,4 kg de lagostas na manhã desta quarta-feira (11). A ação realizada pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) faz parte da estratégia de fiscalização do período de defeso da lagosta, que vigora até 30 de abril de 2026 para garantir a sustentabilidade e a reprodução das espécies no litoral baiano.

Durante a inspeção nos boxes do centro comercial, os policiais identificaram a comercialização irregular de diversos exemplares, incluindo fêmeas já com ovos. A captura e venda de crustáceos nesta fase é estritamente proibida, pois interrompe o ciclo reprodutivo e ameaça o estoque pesqueiro da região.

Em nota, a Coppa informou que os envolvidos na comercialização foram detidos e conduzidos à Central de Flagrantes. Eles devem responder com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê penas de detenção de um a três anos, além de multa, para quem pesca ou comercializa espécies em períodos proibidos.

Após a finalização dos procedimentos legais e a constatação de que o material estava próprio para o consumo humano, a Polícia Ambiental destinou toda a carga apreendida a uma instituição filantrópica de Salvador.