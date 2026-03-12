Acesse sua conta
Suspeito de sequestrar e estuprar mulher é preso em cidade baiana

Vítima procurou a polícia apresentando lesões pelo corpo e relatou ter sido abordada pelo suspeito

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de março de 2026 às 22:34

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta quinta-feira (12), suspeito de cometer os crimes de sequestro, cárcere privado, estupro, lesão corporal e ameaça, no município de Santa Maria da Vitória, no Extremo Oeste baiano.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime foi cometido em dezembro do ano passado. A vítima, de 25 anos, procurou a polícia apresentando lesões pelo corpo e relatou ter sido abordada pelo suspeito.

Sob ameaça com uma faca e após sofrer agressões físicas, ela foi obrigada a subir em uma motocicleta e levada até a localidade de Brejo do Espírito Santo. No local, foi mantida amarrada em cárcere privado, onde sofreu novas agressões e violência sexual. Durante a ação, o investigado também a intimidou com uma espingarda.

A vítima conseguiu escapar do local e procurou a delegacia para registrar a ocorrência, o que deu início às investigações que resultaram na identificação do suspeito e no cumprimento do mandado de prisão preventiva. O homem realizou os exames legais e está à disposição do Poder Judiciário.

