CRIME

Suspeito de sequestrar e estuprar mulher é preso em cidade baiana

Vítima procurou a polícia apresentando lesões pelo corpo e relatou ter sido abordada pelo suspeito

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de março de 2026 às 22:34

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta quinta-feira (12), suspeito de cometer os crimes de sequestro, cárcere privado, estupro, lesão corporal e ameaça, no município de Santa Maria da Vitória, no Extremo Oeste baiano.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime foi cometido em dezembro do ano passado. A vítima, de 25 anos, procurou a polícia apresentando lesões pelo corpo e relatou ter sido abordada pelo suspeito.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia 1 de 22

Sob ameaça com uma faca e após sofrer agressões físicas, ela foi obrigada a subir em uma motocicleta e levada até a localidade de Brejo do Espírito Santo. No local, foi mantida amarrada em cárcere privado, onde sofreu novas agressões e violência sexual. Durante a ação, o investigado também a intimidou com uma espingarda.