Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após decreto de emergência, MP cobra critérios em contratações para área da saúde em cidade baiana

Prefeitura de Santaluz publicou um decreto que estabelece situação de emergência e autoriza contratações

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de março de 2026 às 22:21

Santaluz, no nordeste baiano
Santaluz, no nordeste baiano Crédito: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) emitiu uma determinação, na última sexta-feira (6), para que o município de Santaluz, na região sisaleira da Bahia, contrate funcionários em caráter de urgência para a área da saúde com base em critérios pré-estabelecidos. No dia 4 de março, a prefeitura publicou um decreto declarando situação de emergência para conseguir efetuar as contratações.

O decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) autoriza a prefeitura a contratar novos profissionais que atendam às necessidades temporárias do município, para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais. Uma decisão judicial do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), de 2022, havia suspendido e vedado a abertura de processos seletivos para cargos temporários na área da saúde em Santaluz.

Veja o decreto publicado pela prefeitura

Decreto publicado pela prefeitura por Reprodução
Decreto publicado pela prefeitura por Reprodução
Decreto publicado pela prefeitura por Reprodução
1 de 3
Decreto publicado pela prefeitura por Reprodução

Após reconhecer que as contratações emergenciais são essenciais para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde, o MP sugeriu que a gestão comunique previamente o TCM, encaminhando as justificativas técnicas e administrativas que fundamentem a medida. A comunicação também deverá ser encaminhada ao Ministério Público.

Na recomendação, a promotora Suélen Casé apontou que a utilização de situação emergencial para promover contratações desprovidas de critérios objetivos ou destinadas a contornar decisões judiciais ou determinações emanadas de órgãos de controle pode configurar violação à ordem jurídica e aos princípios que regem a administração pública.

Ela recomendou ainda que, caso sejam realizadas contratações com fundamento no Decreto Municipal nº 013/2026, elas sejam precedidas de procedimento administrativo formal devidamente instruído, observem critérios objetivos e impessoais de seleção, sejam devidamente justificadas mediante demonstração concreta da necessidade do serviço público, tenham ampla publicidade dos atos administrativos praticados e limitem-se estritamente ao número necessário para evitar desassistência à população.

O CORREIO não localizou contato com a Prefeitura de Santaluz. O espaço está aberto para eventuais posicionamentos.

Mais recentes

Imagem - Suspeito de sequestrar e estuprar mulher é preso em cidade baiana

Suspeito de sequestrar e estuprar mulher é preso em cidade baiana
Imagem - FGM celebra 40 anos com homenagem a Moraes Moreira na Praça Castro Alves

FGM celebra 40 anos com homenagem a Moraes Moreira na Praça Castro Alves
Imagem - Mais de 50 kg de lagosta ilegal são apreendidos no Mercado do Peixe, em Salvador

Mais de 50 kg de lagosta ilegal são apreendidos no Mercado do Peixe, em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
01

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Imagem - Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv
02

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
03

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo
04

Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo