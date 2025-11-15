Acesse sua conta
Motorista é atropelado por caminhão enquanto fazia manutenção do veículo no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Junio Lopes Scarpari

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16:11

Junio Lopes Scarpari
Junio Lopes Scarpari Crédito: Reprodução

Um homem de 42 anos morreu na manhã da última sexta-feira (14), após ser atropelado por um caminhão durante o procedimento de manutenção no veículo. O caso ocorreu no povoado de Novo Paraná, zona rural de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

A vítima foi identificada como Junio Lopes Scarpari. Informações preliminares da Polícia Civil apontam que o homem realizava um serviço de manutenção no veículo quando pediu que uma pessoa, ainda não identificada formalmente pelas autoridades, desse a partida no caminhão.

Após a partida, o veículo atingiu a vítima, ocasionando sua morte no local. O caso foi registrado como acidente, e as circunstâncias estão sendo apuradas pela Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães.

Caso é investigado pela Polícia Civil

