Câmara afasta vereador preso durante operação contra o BDM na Bahia

Lucas de Souza Lemos foi preso na última terça-feira (11)



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 19:01

Vereador foi preso em operação contra o BDM Crédito: Reprodução

A Câmara Municipal de Itabela, no extremo sul do estado, decretou o afastamento do vereador Lucas de Souza Lemos, de 32 anos. A medida foi comunicada na manhã desta sexta-feira (14), três dias após o político ter sido preso em flagrante durante uma operação contra a facção Bonde do Maluco (BDM).



A Casa Legislativa afastou o parlamentar após decisão da Justiça que suspendeu o mandato de Lucas, afastando ele e seus assessores das funções públicas. A convocação do suplente, ainda de acordo com as orientações e com observância ao Regimento Interno e à Lei Orgânica Municipal, só deve acontecer após 60 dias do afastamento do vereador titular, caso não haja nova decisão judicial.

A operação aconteceu na última terça-feira (11). A princípio, Lucas não era alvo da ação, mas foi localizado na companhia de uma mulher em um dos endereços ligados ao grupo criminoso. O flagrante ocorreu pelo material encontrado no imóvel: um revólver Taurus calibre .38, seis estojos de munição calibre .38 deflagrados, sete munições calibre 9 mm intactas, três munições calibre .38 intactas, 18 pinos de cocaína pesando 24 g e um tablete da droga pesando 255 g.

“[O local] era abrigo do BDM e o vereador já estava sendo investigado por outros crimes, mas no momento foi preso em flagrante apenas por tráfico e associação criminosa”, explicou uma fonte policial consultada pela reportagem, que pediu anonimato ao falar sobre o caso. Lucas é ligado a uma casa de idosos usada como base da facção.

Antes da prisão do vereador, um suspeito identificado como Patrick André de Oliveira Tito, 26 anos, foi morto depois de tentar fugir da operação e entrar em confronto com a polícia. Segundo investigadores, ele possuía extenso histórico criminal. Durante a troca de tiros, Patrick foi baleado e socorrido para o Hospital Frei Ricardo, onde não resistiu aos ferimentos.