Cor e número da sorte de hoje (15 de novembro): como atrair um sábado vibrante e cheio de energia

Giuliana Mancini
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 09:00
A vibração deste sábado, dia 15 de novembro, estimula o prazer e o movimento. É dia de se permitir sorrir, dançar, conversar e fazer o que desperta entusiasmo. A sorte está em agir de forma espontânea e em não se prender ao que limita. Veja a previsão.
Áries: Um clima leve reacende sua vitalidade. O sábado pede atitude e alegria.
Cor da sorte: Vermelho cereja
Número da sorte: 15
Touro: Pequenas mudanças no lar ou visual renovam o astral. Invista no conforto.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 8
Gêmeos: O dia promete encontros animados e boas conversas. Trocas sinceras abrem portas.
Cor da sorte: Amarelo sol
Número da sorte: 3
Câncer: Um gesto de carinho transforma o humor do dia. Escute o coração.
Cor da sorte: Azul serenity
Número da sorte: 16
Leão: Você brilha naturalmente e atrai atenção. A sorte vem com autenticidade.
Cor da sorte: Laranja queimado
Número da sorte: 20
Virgem: Equilíbrio entre descanso e produtividade é o segredo do dia.
Cor da sorte: Verde jade
Número da sorte: 11
Libra: Harmonia em alta! Um passeio ou evento social traz boas surpresas.
Cor da sorte: Rosa pálido
Número da sorte: 18
Escorpião: Emoções intensas, mas positivas. Canalize em algo criativo ou apaixonante.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 9
Sagitário: Aventura e alegria marcam o sábado. Aproveite o ar livre.
Cor da sorte: Azul royal
Número da sorte: 4
Capricórnio: Um momento íntimo ou familiar traz reconforto. Valorize pausas.
Cor da sorte: Caramelo
Número da sorte: 13
Aquário: A espontaneidade abre caminhos novos. Seja flexível.
Cor da sorte: Verde-limão
Número da sorte: 10
Peixes: Sábado de boas vibrações e encantos sutis. Um elogio ilumina seu dia.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 6