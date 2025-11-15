Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (15 de novembro): como atrair um sábado vibrante e cheio de energia

O dia chega com energia expansiva, ideal para sair da rotina, celebrar a vida e reforçar laços afetivos e criativos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A vibração deste sábado, dia 15 de novembro, estimula o prazer e o movimento. É dia de se permitir sorrir, dançar, conversar e fazer o que desperta entusiasmo. A sorte está em agir de forma espontânea e em não se prender ao que limita. Veja a previsão.

Áries: Um clima leve reacende sua vitalidade. O sábado pede atitude e alegria.

Cor da sorte: Vermelho cereja

Número da sorte: 15

Touro: Pequenas mudanças no lar ou visual renovam o astral. Invista no conforto.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 8

Gêmeos: O dia promete encontros animados e boas conversas. Trocas sinceras abrem portas.

Cor da sorte: Amarelo sol

Número da sorte: 3

Câncer: Um gesto de carinho transforma o humor do dia. Escute o coração.

Cor da sorte: Azul serenity

Número da sorte: 16

Leão: Você brilha naturalmente e atrai atenção. A sorte vem com autenticidade.

Cor da sorte: Laranja queimado

Número da sorte: 20

Virgem: Equilíbrio entre descanso e produtividade é o segredo do dia.

Cor da sorte: Verde jade

Número da sorte: 11

Libra: Harmonia em alta! Um passeio ou evento social traz boas surpresas.

Cor da sorte: Rosa pálido

Número da sorte: 18

Escorpião: Emoções intensas, mas positivas. Canalize em algo criativo ou apaixonante.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Sagitário: Aventura e alegria marcam o sábado. Aproveite o ar livre.

Cor da sorte: Azul royal

Número da sorte: 4

Capricórnio: Um momento íntimo ou familiar traz reconforto. Valorize pausas.

Cor da sorte: Caramelo

Número da sorte: 13

Aquário: A espontaneidade abre caminhos novos. Seja flexível.

Cor da sorte: Verde-limão

Número da sorte: 10

Peixes: Sábado de boas vibrações e encantos sutis. Um elogio ilumina seu dia.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

