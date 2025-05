VIOLÊNCIA

Abril liderou em tiroteios durante ações policiais em Salvador e Região Metropolitana

Dados são do Instituto Fogo Cruzado, banco de dados abertos sobre a violência armada em diversas cidades do Brasil

O Instituto Fogo Cruzado registrou 155 tiroteios em Salvador e na Região Metropolitana durante o mês de abril, com 131 mortes e 24 feridos. Desse total, 71 tiroteios (46%) ocorreram durante ações policiais — o maior número registrado em um único mês de 2025 até agora. >

Abril superou em 29% o mês anterior, março, quando foram registrados 55 tiroteios em ações policiais, no total de 150 tiroteios, e superou em 20% abril de 2024, quando foram registrados 59 tiroteios em ações policiais no total de 159 registrados no período.>