‘TEMPO DE CABRESTO'

Professores questionam decreto de prefeitura baiana que proíbe uso de celulares para servidores

Medida interna foi decretada pela Secretaria Municipal de Educação de Valença

Uma nova medida interna da Secretaria Municipal de Educação de Valença, no Sul da Bahia, gerou indignação dos servidores e funcionários de unidades escolares do município. Trata-se da portaria nº 11/2025, que prevê o armazenamento de celulares durante o expediente, sendo liberado apenas nos intervalos e nos horários de entrada e saída. O documento foi divulgado na última segunda-feira (5). >

De acordo com a portaria (disponível abaixo), a qual o CORREIO teve acesso, os servidores deverão guardar seus celulares em local seguro previamente indicado pela Direção da escola, podendo utilizá-los apenas em casos de emergência ou urgência. A medida também prevê que, no início da jornada de trabalho, os dispositivos deverão ser guardados, sendo acessados apenas nos momentos autorizados. >

Profissionais que precisarem manter os celulares por motivos justificados deverão comunicar previamente à direção, que analisará a excepcionalidade do caso. Apesar de ter o objetivo de garantir maior produtividade e foco no ambiente de trabalho, os profissionais alegam que medida apresenta diversos pontos negativos que têm gerado desconforto e críticas dentro da rede municipal de ensino. >

Um dos principais questionamentos por parte dos servidores é a rigidez da norma. “Eu me senti pequena, constrangida, sem direito, sem poder cumprir meu direito enquanto cidadã. Já pensou chegar no local de trabalho e encontrar um saco, uma vasilha, para recolher celular”, disse uma professora da rede municipal, que preferiu não se identificar. >

“Não tem como um professor ficar com o celular na mão, de papo, em redes sociais, já que isso é uma das queixas (da prefeitura), uma vez que as salas de aula estão superlotadas e com várias crianças com autismo, TDAH. É praticamente impossível um professor parar de dar aulas para estar em rede social, conversando ou brincando”, desabafou. >