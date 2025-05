SALVADOR

Mandantes de sequestro de argentino em Mata do São João morrem em confronto com a polícia

Ações policiais fazem parte da Operação Bahamas, deflagrada nesta quinta-feira (8)

Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2025 às 11:12

Operação Bahamas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois mandantes do sequestro de um argentino e um baiano em Mata do São João, na Grande Salvador, foram mortos em confronto com a polícia nesta quinta-feira (8), durante Operação Bahamas, deflagrada pela Polícia Civil por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). >

O primeiro mandante do sequestro foi identificado como Jean Rocha dos Santos, o “Cafetão” ou “Aristóteles”. Ele é líder de uma organização criminosa da Grande Salvador e vinculado a uma quadrilha do Rio de Janeiro. Jean foi localizado por policiais civis no bairro de Vila Laura, na capital baiana, quando entrou em confronto, foi atingido, socorrido pelas equipes, mas não resistiu. As informações são da Polícia Civil. >

O segundo envolvido no sequestro é gerente do tráfico de drogas na região de Brotas. Ele foi identificado como Henrique Conceição Santos, o “Tartaruga” ou “Itália”, também resistiu à prisão e entrou em confronto com os policiais civis, no bairro de Canabrava. Ele foi ferido, socorrido e não resistiu. Uma mulher, responsável pela conta que recebia as transferências dos valores da extorsão, via pix, teve o mandado de prisão cumprido durante a operação. >

Além dos dez mandados de prisão e 26 de busca e apreensão, também foram cumpridos pelas polícias civis de São Paulo e Minas Gerais. Foram apreendidos um revólver, uma pistola, carregadores, munições de fuzil, porções de maconha e crack, durante a operação. >

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizam na base de formalização, no Complexo de Departamentos da Polícia Civil, em Itapuã, as perícias de constatação de entorpecentes, de lesões corporais dos custodiados e o confronto de impressões digitais de um dos presos. >

As ações seguem em andamento em diversos pontos da capital e RMS e são integradas pelos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), além das Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), de Operações e Recursos Especiais (Core) e de Polícia Interestadual (Polinter). >