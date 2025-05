TEMPORAL

Rio Joanes transborda e deixa famílias ilhadas em Lauro de Freitas

Cidade registrou 307 milímetros de chuva apenas neste mês

Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2025 às 09:16

Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

As fortes chuvas que atingem diversas cidades baianas têm deixado estragos. Em Lauro de Freitas, na Grande Salvador, o Rio Joanes transbordou na última quarta-feira (7) e 49 famílias estão sendo assistidas pela gestão municipal – três delas dormiram em um centro de apoio da prefeitura. >

Diversos pontos da cidade registraram alagamentos, principalmente os bairros de Portão e Caji-Caixa D’água. Segundo a prefeitura, as ocorrências ocorrem por diversos fatores. Entre eles, estão as fortes chuvas que caem desde a última sexta-feira (2), registrando cerca de 307 mm, e a abertura das comportas das barragens, levando as cheias dos rios Joanes e Ipitanga. >

“Estamos buscando alternativas emergenciais para atender as famílias atingidas pela chuva e garantir a assistência a população. Além disso, a Defesa Civil está atuando dia e noite para atender a população, e todas as secretarias estão empenhadas buscando manter o funcionamento da mobilidade da cidade”, disse a prefeita da cidade, Débora Regis (União Brasil). >

De acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (SEMDESC), até o momento, 12 famílias estão sendo assistidas pela prefeitura, no bairro do Caji – Caixa D’água. Já em Portão, 37 famílias estão sendo acompanhadas. >

A equipe do Centro de Referência Social (CRAS) de Portão, está no Núcleo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), na Rua Cristóvão B. Pires, nº 21, lote 25, no Loteamento Pomar do Rio II, em Vila Nova de Portão, atendendo e prestando assistência aos moradores da região. >

Sobre a continuidade das chuvas, o superintendente da Defesa Civil, Handerson Alves, falou sobre a previsão para os próximos dias. “Estamos com a previsão do tempo para os próximos 10 dias de chuva moderada, mas essa situação sempre pode mudar. Estamos atentos prestando atenção diária a população”, reforçou. Em Lauro, não foram registrados casos de deslizamento de terra ou desabamento de imóveis. >