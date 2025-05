'VIVENDO NAS TREVAS'

Moradores do Parque Cruz Aguiar relatam mais de 12 interrupções de energia elétrica

Problemas no serviço acontecem desde a última sexta-feira (2), segundo relatos

Moradores do Parque Cruz Aguiar, no Rio Vermelho, enfrentam um problema desde a última sexta-feira (2): a instabilidade no sistema de energia elétrica. De acordo com a população local, até a manhã desta quarta-feira (7), já foram mais de 12 interrupções, que duram mais de 6 horas cada. A Neonergia Coelba foi procurada, mas não havia resposta até a publicação desta matéria. >