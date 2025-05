DESABAFO

Influenciador baiano fica sem internet por causa de 'insegurança permanente'

Operadora responsável alega que não consegue enviar suporte à residência de Pedro Valente por questões de segurança

Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2025 às 10:48

Pedro Valente Crédito: Reprodução

O influenciador baiano Pedro Valente, que possui mais de 300 mil seguidores no Instagram, fez um desabafo na última terça-feira (6). O produtor de conteúdo relatou que está sem internet há cinco dias e que a Tim, operadora responsável, alega que não consegue enviar técnicos até a residência dele por causa da "insegurança". >

“Eu estou me sentindo na caverna do dragão. Eu estou preso em uma nova dimensão. A Tim Ultra Fibra parou de funcionar no dia 1º de maio e disseram que o técnico não pode vir por que aqui (a casa dele) é uma área de insegurança permanente”, disse o influenciador. >

No vídeo, Pedro relatou que pediu o cancelamento do plano, mas não obteve sucesso porque seriam exigidos o pagamento de uma multa rescisória e um valor por período de fidelização. “Obviamente, não aceitei. Eu estou sem internet não porque eu quero, eu não quis cancelar, mas vocês (a operadora) disseram que não podem mandar um técnico nem aqui no meu apartamento, que, até onde eu posso ver, não oferece perigo a ninguém”, disse. >

“Eu estou me sentindo ouvindo o portal abrindo e, quando eu estou quase passando, o portal fecha de novo. Eu queria pedir alguém da Tim Fibra que esteja me ouvindo, que me tire dessa dimensão paralela. Ou eu tenho internet ou preciso cancelar”, desabafou. >

Pedro Valente ainda informou que tentou contato com a ouvidoria da Tim, mas que foi atendido por um robô que solicita os protocolos abertos pelo cliente. “Ele (robô) responde que o pedido ainda está em aberto, portanto, eles ainda não podem atender. (...) Eu só queria cancelar a internet ou ter um sinal de internet, só isso. Eu trabalho com isso, estou perdendo tempo, estou perdendo dinheiro”, disse. >

A reportagem entrou em contato com o influenciador para obter mais detalhes, mas ele preferiu não se pronunciar por “questões de segurança”. A TIM também foi procurada, mas não havia respostas até a publicação desta matéria. >

Na última semana, o CORREIO entrou em contato com algumas operadoras sobre os casos envolvendo as operações de internet e a insegurança local. A Conexis, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, disse que obloqueio de acesso das equipes podem afetar a capacidade das empresas em realizar a manutenção e instalação de equipamentos. >

“Essas restrições vêm ganhando espaço e ocorrendo em diferentes localidades, impactando no fornecimento e na qualidade do serviço prestado, além de colocar sob ameaça à integridade das equipes das operadoras”, diz trecho da nota.>