TRANSTORNO

Moradores de loteamento no Litoral Norte estão sem luz há mais de 24h

Serviço foi interrompido às 7h da última sexta-feira (2)

Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2025 às 11:36

Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe Crédito: Arquivo pessoal

Moradores do loteamento Vale da Landirana, situado em Camaçari, na Grande Salvador, estão com o serviço de energia elétrica suspenso desde às 7h da última sexta-feira (2). O local é conhecido como Planeta Água e fica no distrito de Barra do Jacuípe. A Neoenergia Coelba foi procurada, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. >

De acordo com moradores do loteamento, este é um problema que não está relacionado somente com as chuvas. A queda acontece em feriados e datas festivas, quando o local recebe mais pessoas. "Há um desleixo enorme. A alegação deles (Coelba) é de que quando o loteamento foi criado, a estrutura que fizeram foi para as pessoas que estavam morando no local na época", disse o aposentado Ricardo Leite, 64 anos, que mora no Vale da Landirana desde 2008. >

Segundo o morador, a concessionária não dimensionou a rede elétrica após o crescimento populacional do local. "Toda vez que tem um volume de pessoas que vem pra cá, falta energia. Feriadão, final de ano, natal. Quando o consumo aumenta um pouco por causa da demanda, a gente fica sem energia", disse. No dia 31 de dezembro de 2024, por exemplo, a luz voltou faltando 10 minutos para a virada do ano. >

"A população aqui sofre. Quando falta energia, a gente perde alimentos, perde equipamentos eletrônicos, porque a luz fica variando. A luz não só falta e demora para voltar. Ela fica indo e voltando", disse Ricardo. Ao todo, mais de 500 famílias moram no local. Aproximadamente 50 protocolos foram abertos com a Coelba, segundo o morador. >

Desde quinta-feira (1º), a cidade sofre com as fortes chuvas que atingem o litoral e boa parte da Bahia. A Defesa Civil de Camaçari emitiu um alerta para temporais até a próxima quarta-feira (7). Neste final de semana, há 83% de probabilidade para chuvas no município.>