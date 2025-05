CHUVAS

Alerta máximo: Defesa Civil acionará sirene na comunidade Mamede

Salvador teve acumulado de chuva acima 150mm em 72h

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionará a sirene na comunidade Mamede, localizada no Alto da Terezinha, neste sábado (3). A informação foi confirmada pelo diretor geral do órgão, Sosthenes Macedo. A capital baiana entrou em alerta máximo devido acumulado de chuva acima 150mm em 72h e previsão chuva forte a muito forte. >

A partir do Plano Preventivo de Defesa Civil, são monitoradas e mapeadas as áreas com risco de alagamento e deslizamento de terra. Esse risco é dividido em quatro níveis: observação, quando há normalidade; atenção; alerta; e alerta máximo. No último caso, quando há 150 mm de chuvas durante 72 horas e a previsão é de chuva forte a muito forte, a sirene é acionada.>