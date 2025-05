TEMPORAL

Veja os bairros onde mais choveu em Salvador nas últimas 24h

Dados são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal)

Diversos bairros de Salvador registram chuvas intensas desde quinta-feira (1º). O Barro Duro foi o bairro onde mais choveu na capital baiana nas últimas 24 horas, com volume de 167.2 milímetros (mm). Os dados são da Defesa Civil de Salvador (Codesal). >

A passagem de uma frente fria sobre o oceano Atlântico é o que causa chuvas em Salvador e em boa parte da Bahia. Dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal apontam quais localidades mais registraram chuva nas últimas 24 horas.>

Além do Barro Duro, os bairros onde mais choveu foram: Cassange (101 mm), Mirante de Periperi (100 mm), Águas Claras (97 mm), Praia do Flamengo (96.2 mm), Palestina (96 mm), Periperi (94.2 mm), Boca da Mata (91.4 mm) e Valéria (91 mm).>

"A gente pede a todo soteropolitano que estiver em condição de risco que se afaste imediatamente. Disque 199 e chame um de nossos profissionais, engenheiros, arquitetos, geólogos, que estão nas ruas da cidades realizando as vistorias", diz Sosthenes Macedo, diretor geral da Codesal. >

Para este final de semana, o céu deve se manter nublado com chuvas moderadas e, por vezes, fortes, a qualquer hora do dia. As chances de chuvas ficam em torno de 90% e a temperatura varia apenas entre 24 °C e 28°C.>