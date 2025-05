TEMPO

Perigo extremo: chuvas serão mais intensas entre esta quinta (1º) e terça-feira (6)

Frente fria influencia o tempo no Sul da Bahia

A frente fria que chegou ao Brasil no último domingo (27) começa a influenciar o tempo no Sul da Bahia. As chuvas serão mais intensas entre esta quinta-feira (1º) e a próxima terça-feira (6), com a intensificação de áreas de instabilidade ao longo de praticamente toda a faixa leste do estado, incluindo a Região Metropolitana de Salvador. As informações são do Climatempo. >