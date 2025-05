RISCO DE TEMPORAL

Show de forró é cancelado em Salvador após previsão de fortes chuvas

Produtoras anunciaram cancelamento nesta quinta-feira (1º)

O Arraiá do Gravata foi cancelado após a previsão de fortes chuvas e ventania para o final de semana em Salvador. As produtoras Gravata Doida e Oquei Entretenimento, responsáveis pelo evento, anunciaram o cancelamento nesta quinta-feira (1º), nas redes sociais. >

"Devido ao alerta meteorológico da Codesal e da Defesa Civil de Salvador, com previsão de fortes chuvas e ventania para o final de semana, e em respeito a todos que querem curtir o melhor arrasta pé da cidade, adiamos o evento Arraiá do Gravata", diz trecho da nota. >

As produtoras informaram que o evento acontecerá na semana que antecede o São João, comemorado oficialmente no dia 24 de junho. >

"Em breve anunciaremos as novas atrações. Quem não puder comparecer na data, terá os valores restituídos entrando em contato diretamente com o ponto de venda", informam. >

A festa aconteceria no próximo sábado (3), na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Entre os artistas confirmados, estavam: Léo Estakazero, Targino Gondim e a banda U Tal do Xote.>