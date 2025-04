OPORTUNIDADE

Programa ‘Partiu Estágio’ oferece mais de 5 mil vagas para estudantes universitários

Vagas são distribuídas em Salvador, Região Metropolitana e interior da Bahia

Millena Marques

Publicado em 30 de abril de 2025 às 10:12

Estágiaria do Partiu Estágio Crédito: Divulgação

O programa ‘Partiu Estágio’ oferece 5.504 vagas para estudantes universitários que querem trabalhar em órgãos públicos estaduais. As inscrições, que devem ser feitas pela internet, serão encerradas na sexta-feira (2). >

As oportunidades são destinadas para 117 cursos universitários. As vagas são para 52 órgãos do Estado, sendo 1.627 para Salvador e 9.877 para municípios do interior e cidades da Grande Salvador. Confira mais informações sobre emprego aqui. >

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o estágio tem duração máxima de um ano, sem prorrogação, exceto em casos de pessoas com deficiência. A carga horária de 4 horas diárias e de 20 horas semanais, com bolsa de estágio R$ 607, auxílio transporte e férias remuneradas. >

Os requisitos para participar são: ter idade mínima de 16 anos; residir no estado da Bahia; ter concluído 50% ou mais da carga horária do curso de graduação; estar regularmente matriculados em instituição de nível superior com sede ou polo situados na Bahia. >