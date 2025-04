INSCRIÇÕES COMEÇAM HOJE

Polícia Federal abre concurso público com salários de até R$ 11 mil

São 192 cargos para níveis médio e superior do Plano Especial de Cargos

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2025 às 08:16

Polícia Federal Crédito: Arquivo/Agência Brasil

A Polícia Federal anunciou um novo concurso público com 192 vagas e formação de cadastro reserva para todo o país. Os cargos são para níveis médio e superior do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal, com salários que chegam a R$ 11.070,93. As inscrições começam nesta terça-feira (29) e vão até o dia 21 de maio. >

As oportunidades são para atuação em diversas unidades da PF espalhadas pelo país, incluindo Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, entre outros. Não há vagas para a Bahia. Receba notícias sobre concursos e empregos neste link. >

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrerem no dia 29 de junho de 2025. Confira a íntegra do edital aqui.>

Taxas e isenção

O valor da taxa de inscrição é de R$ 110 para nível superior e de R$ 90 para nível médio. A data final para pagamento da taxa é 23 de maio. Existem duas possibilidades de isenção da inscrição: integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Já o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição começa também nesta terça (29) e vai até 5 de maio. >

Total de vagas por cargo:

Nível médio>

Agente administrativo: 100 vagas>

Nível superior>

Administrador: 6>

Assistente Social: 13>

Contador: 9>

Enfermeiro: 3>

Estatístico: 4>

Farmacêutico: 2>

Médico Clínico: 11>

Médico Ortopedista: 5>

Médico Psiquiatra: 19>

Nutricionista: 1>

Psicólogo Clínico: 4>

Psicólogo Organizacional: 2>

Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) da área de Pedagogia: 10>

Técnico em Comunicação Social: 3>

Desse total, 20% são reservadas para candidatos negros e 5% aos candidatos com deficiência. Também há previsão de cadastro de reserva.>

As provas vão avaliar os conhecimentos e habilidades dos candidatos. Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, além da discursiva. Para nível superior, as provas serão aplicadas no turno da manhã e, para nível médio, no turno da tarde. >

O concurso será composto por provas objetivas, prova discursiva, avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência) e procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros). >