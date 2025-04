CONSÓRCIO NORDESTE

Verba para respiradores da covid bancou até compra de carros, diz Polícia Federal

Dinheiro também foi utilizado para quitar faturas de cartão de crédito e mensalidades de escola

Uma investigação da Polícia Federal encontrou indícios de que os R$ 48,7 milhões pagos em 2020 pelo Consórcio Nordeste na compra de respiradores pulmonares – que nunca foram entregues – foram desviados por meio de sucessivas transferências bancárias. As informações são do UOL. >

"Impressiona verificar que as investigações cuidaram de apontar que até mesmo as faturas de cartões de crédito da investigada, que perfizeram o montante de R$ 149.378,74, foram pagas com valores advindos das contas da Gespar Administração de Bens. Ou seja, com dinheiro originalmente público destinado à compra dos respiradores pulmonares", diz outro trecho do processo. >