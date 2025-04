PANDEMIA

TCU nega processo contra ex-gestores do Consórcio Nordeste na compra de respiradores

A maioria acompanhou o voto do ministro Bruno Dantas, que destacou o caráter excepcional do contexto pandêmico

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira (23), por maioria, não instaurar uma Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar a responsabilidade do ex-secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas (PT), e também do então gerente-administrativo do Consórcio, Valderir Claudino de Souza, na compra de ventiladores pulmonares destinados ao combate à pandemia de Covid-19. >