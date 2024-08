BAHIA

Operação da PF mira empresário que atuou na venda fraudulenta de respiradores a Rui

Rui Costa nega ter cometido irregularidades e afirma que foi ele quem pediu que a investigação se iniciasse. "Após a não entrega dos respiradores, o então governador Rui Costa determinou que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia abrisse uma investigação contra os autores do desvio dos recursos destinados a compra dos equipamentos. Os mesmos foram presos pela Polícia Civil por ordem da Justiça baiana semanas após a denúncia", disse nota enviada em abril pela assessoria do ministro. Ele afirma ainda que por conta da pandemia, no período compras "no mundo inteiro foram feitas com pagamento antecipado".

Rui diz ainda que não tratou das compras com nenhum intermediário. "Durante a pandemia, as compras realizadas por estados e municípios no Brasil e no mundo inteiro foram feitas com pagamento antecipado. Esta era a condição vigente naquele momento. O ex-governador Rui Costa deseja que a investigação prossiga e que os responsáveis pelo desvio do dinheiro público sejam devidamente punidos e haja determinação judicial para ressarcimento do erário público".