DELAÇÃO PREMIADA

Rui Costa se reúne com Lula para tentar se explicar sobre caso dos respiradores, diz site

Ministro disse ao presidente se tratar de fato requentado para atingi-lo politicamente e que a situação à época exigia compra emergencial

Publicado em 3 de abril de 2024 às 21:23

O presidente Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), se reuniu, nesta quarta-feira (3), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tentar se explicar sobre a delação premiada em que foi citado.

No acordo de colaboração premiada, a empresária Cristiana Taddeo, dona da Hempcare, falou sobre a negociação com o Consórcio do Nordeste para a venda de 300 respiradores na época da pandemia da Covid-19.

Segundo a jornalista Andreza Matais, do Uol, no encontro, Rui Costa disse se tratar de fato requentado para atingi-lo politicamente e que a situação à época exigia compra emergencial. O presidente, contudo, ficou incomodado a ponto de cancelar uma agenda pública para não ser fotografado ao lado do ministro, segundo um auxiliar próximo.

Procurada, a assessoria do ministro negou que ele tenha tratado do assunto com o presidente. Já o Palácio do Planalto afirmou que o cancelamento da agenda não tem relação com o episódio, mas com um compromisso de Lula que se estendeu.

De acordo com a colaboração premiada da empresária, que foi revelada pelo portal Uol, a venda dos equipamentos foi intermediada por um empresário que se apresentou como sendo amigo de Rui Costa e da então primeira-dama do estado, Aline Peixoto, atual conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).