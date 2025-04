OPORTUNIDADE

Marinha abre concurso com salários de até R$ 9 mil

Inscrições começam nesta nesta segunda-feira (28)

A Marinha do Brasil publicou dois novos editais para a Escola Naval e o Quadro de Oficiais Complementares. Ao todo, são 91 vagas disponíveis para níveis médio e superior. As inscrições começam nesta segunda-feira (28) e vão até o dia 12 de maio. >

Para a Escola Naval, as vagas são destinadas ao Corpo da Armada, ao Corpo de Fuzileiros Navais e ao Corpo de Intendentes da Marinha. As habilitações oferecidas são em Mecânica, Eletrônica, Sistema de Armas e Administração. Este concurso tem 66 vagas disponíveis, sendo 54 para candidatos homens e 12 para mulheres. A oferta é para quem tem ensino médio completo, idade entre 18 e 23 anos e vai ingressar como Aspirante em cursos de graduação da Escola Naval. Os alunos vão receber remuneração no valor de R$ 1.574,12, já contando com adicionais. Para receber mais informações sobre empregos, acesse o link. >