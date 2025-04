EMPREGO

Cidade baiana inscreve para concurso com 301 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Interessados devem se candidatar até dia 27

A Prefeitura de Conceição do Coité, na Bahia, publicou o edital de um novo processo seletivo que oferece um total de 301 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.318,18. >