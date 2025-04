EMPREGO

Concurso da PF com salários de até R$ 26,3 mil terá edital em maio

Serão mil vagas imediatas

A Polícia Federal vai lançar um novo concurso público com mil vagas imediatas. A publicação do edital está marcada para 20 de maio de 2025, e as provas estão previstas para acontecer em 27 de julho do mesmo ano. O processo seletivo será organizado pelo Cebraspe, banca tradicional em certames da área policial. >