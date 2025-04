EMPREGO

Saiba tudo sobre concurso da Polícia Federal que vai oferecer mil vagas com salários de até R$ 26 mil

Cebraspe será a banca organizadora do certame; edital trará oportunidades para cinco cargos

A Polícia Federal confirmou a oferta de mil vagas para seu próximo concurso público, que será organizado pelo Cebraspe. A dispensa de licitação para a contratação da banca já foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, marcando mais um passo rumo à realização do certame.>

De acordo com o Estratégia Concursos, as oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Agente (630 vagas), Escrivão (160), Delegado (120), Perito Criminal (69) e Papiloscopista (21). No caso do cargo de Perito, haverá vagas para diversas especialidades.>