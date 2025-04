RECORDE

Apenas 24 minutos: Bahia tem o voo mais rápido do país

Veja lista com os 10 voos comerciais mais curtos do Brasil

A Bahia tem o voo comercial mais rápido do país. Trata-se de Salvador-Morro de São Paulo (Cairu), que dura apenas 24 minutos. Os dados são de um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), divulgado pelo UOL nesta segunda-feira (28). Confira abaixo os voos mais curtos do Brasil. >

1. De Salvador (BA) a Cairu (BA)

2. De Monte Dourado (PA) a Almeirim (PA)

3. De Araxá (MG) a Uberaba (MG)

4. De Patos de Minas (MG) a Araxá (MG)

5. De Salvador a Maraú (BA)

6. De João Pessoa (PB) a Recife (PE)

7. De Caruaru (PE) a Recife (PE)

8. De Campina Grande (PB) a Recife (PE)

9. De Cruz (CE) a Parnaíba (PI)

10. De Campina Grande (PB) a Recife

O voo mais longo dura 4h13min. Ele liga Recife, no Pernambuco, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao todo, são 2.963 km de distância entre as cidades. >