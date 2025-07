DATA DAY

Consultor Lucio Mesquita faz palestra inédita em evento da Associação Nacional de Jornais

Evento acontece nesta terça-feira (1º); confira a programação completa

Monique Lobo

Publicado em 30 de junho de 2025 às 20:55

Lucio Mesquita ministra palestra inédita no Data Day Crédito: Divulgação

A terceira edição do Data Day da Associação Nacional de Jornais (ANJ), acontece nesta terça-feira (1º), em São Paulo, das 8h às 18h30, e conta com a participação do experiente consultor Lucio Mesquita que fará uma palestra inédita no Brasil. A exposição de Mesquita vai ser feita com base em um estudo e apresentação produzidos pela Innovation Media a pedido da Associação Mundial de News Publishers (WAN-IFRA), uma das principais atrações do Congresso Mundial de Jornais realizado em maio, em Cracóvia, na Polônia. >

Segundo Mesquita, justamente quando as empresas de jornalismo começaram a ver um futuro melhor – com audiência e faturamento em alta –, o salto de qualidade e a disponibilidade da inteligência artificial generativa (IAGen), cujas empresas têm raspado conteúdo jornalístico muitas vezes sem a devida remuneração, podem colocar os avanços em cheque e reverter anos de desenvolvimento, mesmo em meio ao cenário adverso aos negócios dos publishers.>

De acordo com o relatório da Innovation Media, a IAGen pode e deve ser uma ferramenta extremamente positiva para o bom jornalismo e para geração de receitas, mas sempre preservando a integridade e a missão do setor. “Em um mundo onde IA [inteligência artificial] está por todos os lados, investir em jornalismo de qualidade e confiável é fundamental para diferenciar o que os bons meios de comunicação fazem do que a tecnologia pode gerar automaticamente”, enfatiza Mesquita.>

Além disso, a indústria de notícias deve promover uma espécie “de mantra fundamental”: o uso de IA tem que sempre contar com interação humana no começo e no fim, avalia o consultor. “Mas só o jornalismo melhor e original não resolve os desafios. A chegada da IA generativa, com o risco de perda de tráfego via serviços de busca na internet, também exige uma reavaliação das estratégias de publicação e monetização do conteúdo”, acrescenta.>

A palestra do consultor da Innovation Media encerra a programação do 3º Data Day, o principal evento de dados aplicados a operações jornalísticas, sobretudo jornais (online e impressos) do país.>

A partir do tema “Modelos de negócios com utilização de dados e inteligência artificial”, líderes de diferentes áreas de empresas noticiosas de todo o país terão a oportunidade de conhecer estratégias e tendências globais da indústria de comunicação, mas com um diferencial de grande valor: adaptadas à realidade brasileira. O encontro contará com a presença de especialistas do setor e líderes de empresas de comunicação de diferentes regiões do país. As inscrições estão encerradas.>

Digital>

Na parte da manhã, após a abertura, o jornalista e escritor Pedro Doria, um dos maiores especialistas em digital da imprensa brasileira, vai ministrar, a partir das 9h15, uma palestra exclusiva sobre o uso e os impactos da inteligência artificial no jornalismo. A moderação do painel será feita pelo presidente-executivo da ANJ, o também jornalista Marcelo Rech.>

Entre as palestras de abertura e de encerramento do evento, a ANJ reservou cinco momentos especiais, quatro deles ilustrados por cases de sucesso de jornais associados, seguidos de conversas conduzidas por executivos líderes em organizações jornalísticas e por pioneiros nas operações digitais no Brasil.>

Redação e audiência>

Às 10h20, Wanderson Trindade, coordenador de dados do jornal O Povo, no Ceará, apresenta o case “Agregador de Pesquisas 2024”, na categoria Redação. A jornalista Camila Marques, editora de audiência e digital na Folha de S.Paulo participa do debate, mediado por Jean Mannrich, diretor de produtos digitais e rádio na NSC Comunicação, de Santa Catarina. Na Folha, Camila é responsável pelas estratégias digitais, análises e decisões sobre audiência e distribuição de conteúdo, parcerias digitais/projetos institucionais e por novos produtos.>

Na sequência, às 11h50, Renan Moraes Chaves, gestor de marketing e negócios do Roma News, do Pará, fará uma exposição sobre o case Roma Sustentabilidade – COP 30, na categoria Mercado Anunciante. Participam Larissa Magrisso, consultora e fundadora da Lúcidas, e Erick Bretas, CEO da S/A O Estado de S.Paulo.>

Larissa é pioneira em estratégia e criação de conteúdo para marcas em plataformas digitais. Liderou áreas de conteúdo nas agências WMcCann e W3haus e, como jornalista, atuou em algumas das principais redações do país. Bretas tem 30 anos de experiência no setor de mídia e é um dos fundadores da Globoplay. Atuou por 27 anos na Rede Globo, em especial na área de criação de produtos digitais. A moderação será de Rafael Silveira, head de novos negócios de O Povo.>

A parte da tarde começa com um espaço dedicado a conversas com o Google. Fabiana Zanni, head de parcerias com notícias da gigante digital no Brasil, falará sobre oportunidades de IA para inovação em negócios jornalísticos, com mediação de Jean Mannrich e Rafael Silveira, respectivamente coordenadores dos Comitês de Mercado Leitor e de Estratégias Digitais da ANJ.>

Mercado leitor e estratégias digitais>

Em seguida, mais dois cases. O primeiro, às 15h05, é a Ação Meet and Greet – Clube O Globo, na categoria Mercado Leitor, cuja apresentação será conduzida por Ricardo Mendes, head de growth e marketing do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Participação de Sergio Maria, fundador e coordenador da Comissão Futuro da Governança na 42engine, de São Paulo, com moderação de Jean Mannrich. Maria foi diretor do Google na América Latina, liderou a transformação digital na Globo, esteve à frente da área de inovação da CNN Brasil e tem passagens por Oi e Citibank.>

Um pouco antes das 17h, Elaine Silva, gerente-executiva de produto digital da Rede Gazeta, do Espírito Santo, coordena uma exposição sobre o Projeto 2028 – Engajamento é a nossa Estrela do Norte, na categoria Estratégias Digitais.>

O painel conta com o olhar diferenciado de Flávio Moreira, coordenador de Inovação no InfoMoney, Top Voice no LinkedIn e produtor de conteúdo sobre publishers. Atuou no UOL, Electronic Arts e foi sócio do Torcedores.com. A moderação será feita por Rafael Silveira.>

Confira a programação completa: >

MANHÃ>

Piso Térreo – Recepção e Auditório>

9h00: Abertura:>

Débora Huertas, Diretora de Mercado Leitor no ESTADÃO (SP)>

Dalton Pastore e Marcelo Rech, Presidentes da ESPM e da ANJ>

Jean Mannrich e Rafael Silveira, Coordenadores dos Comitês de Mercado Leitor e de Estratégias Digitais>

9h15: 1º Painel: IA e Jornalismo: para onde vamos?>

Pedro Doria, Jornalista, Escritor, Palestrante e Diretor de Jornalismo no Meio (RJ)>

Moderação: Marcelo Rech, Presidente-executivo da ANJ>

10h20: 2º Painel: Agregador de Pesquisas 2024 – Case Redação>

Apresentação: Wanderson Trindade, Coordenador de Dados no jornal O Povo (CE)>

Participação: Camila Marques, Editora de Audiência e Digital na Folha de S.Paulo (SP)>

Moderação: Jean Mannrich, Diretor de Produtos Digitais e Rádio na NSC Comunicação (SC)>

11h20: INTERVALO PARA CAFÉ>

Cobertura – 12º andar>

11h50: 3º Painel: Roma Sustentabilidade – COP 30 – Case Mercado Anunciante>

Apresentação: Renan Moraes Chaves, Gestor de Marketing e Negócios no Roma News (PA)>

Participação: Larissa Magrisso, Fundadora e Diretora Criativa na Lúcidas (SP) e>

Erick Bretas, CEO no ESTADÃO (SP)>

Moderação: Rafael Silveira, Head de Novos Negócios no O Povo (CE)>

TARDE>

14h05: 4º Painel: Oportunidades de IA para inovação em Negócios Jornalísticos>

Fabiana Zanni, Head de Parcerias com Notícias – Google (SP)>

Moderação: Jean Mannrich e Rafael Silveira,>

Coordenadores dos Comitês de Mercado Leitor e de Estratégias Digitais>

15h05: 5º Painel: Ação Meet and Greet – Clube O Globo – Case Mercado Leitor>

Apresentação: Ricardo Mendes, Head de Growth e Marketing no O Globo (RJ)>

Participação: Sergio Maria, Fundador, Coordenador da Comissão Futuro da Governança na 42engine (SP)>

Moderação: Jean Mannrich, Diretor de Produtos Digitais e Rádio na NSC Comunicação (SC)>

16h35: 6º Painel: Projeto 2028 – Engajamento é nossa Estrela do Norte – Case Estratégias Digitais>

Apresentação: Elaine Silva, Gerente-executiva de Produto Digital na Rede Gazeta (ES)>

Participação: Flávio Moreira, Especialista em Conteúdo, Inovação e Estratégias Digitais no InfoMoney (SP)>

Moderação: Rafael Silveira, Head de Novos Negócios no O Povo (CE)>

17h35: 7º Painel: Tendências e Inovações para a Indústria de Mídia 2025/26 >

Lucio Mesquita, Consultor Sênior na Innovation Media Consulting, Bristol (UK)>

Moderação: Marcelo Rech, Presidente-executivo da ANJ>