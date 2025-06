PENALIZADOS

Festival de Cannes retira prêmios de brasileiros por uso de inteligência artificial

A agência publicitária de São Paulo, DM9, perdeu um Leão de Bronze e um Grand Prix

O Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, maior premiação do setor publicitário mundial, retirou os troféus concedidos à agência brasileira DM9 na edição deste ano, que aconteceu entre os dias 16 e 20 deste mês. De acordo com a organização do evento, o videocase da campanha “Efficient way to pay” feita para a Consul e que havia conquistado um Leão de Bronze, na categoria Creative Commerce, e um Grand Prix, em Creative Data, teria "conteúdo manipulado e gerado por IA (inteligência artificial)". >