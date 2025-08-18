VIOLÊNCIA

Homem leva quatro pontos após ser agredido com barra de ferro em academia

Suspeito de agredir o rapaz alegou ser alvo de calúnias e acusações de assédio

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 22:02

Homem foi atingido na cabeça enquanto estava na academia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem de 20 anos foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro enquanto estava em uma academia de Ananindeua, em Belém. O suspeito de agredir o rapaz alegou ser alvo de calúnias e acusações de assédio, segundo informações do jornal 'Bom dia, PA'.

O caso foi registrado por câmeras de segurança da academia na última quinta-feira (14). A vítima está andado pelo local quando é surpreendida com um golpe de barra de ferro. Ele cai no chão e um terceiro rapaz retira o objeto das mãos do agressor.

Após atingir a vítima, o suspeito fugiu da academia passando por debaixo da catraca. O rapaz agredido foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e logo após precisou ser encaminhado ao Hospital Metropolitano de Ananindeua. Ele recebeu quatro pontos na cabeça passou por exames e foi liberado.

Segundo informações do jornal 'Bom Dia, PA', o desentendimento entre os dois teria se iniciado meses antes da agressão. Segundo a defesa do suspeito, ele teria sido alvo de acusações de assédio por uma familiar da vítima. Ele alega que um homem aramado teria ido até a sua casa, após as suspostas acusações, ocasião em que registrou boletim de ocorrência.

No dia da agressão, ele alega que foi alvo de olhares, risadas e empurrões por parte da vítima.