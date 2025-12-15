Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem mata mãe e agride irmã durante surto após consumir drogas e álcool

Vítima possuía sinais de agressão no rosto e marcas de facadas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:07

Caso ocorreu no último domingo (14)
Caso ocorreu no último domingo (14) Crédito: Reprodução

Um jovem de 23 anos foi preso na cidade de Caldas Novas, em Goiás, suspeito de ter matado a própria mãe. O rapaz teria agido em meio a um surto e agredido tanto a mãe quanto a irmã, que ficou ferida, mas conseguiu pedir socorro.

O rapaz foi encontrado no meio da rua, sem roupa e bastante alterado, na noite do último domingo (14). Ele apresentava resíduos de sangue, que seriam da mãe. Segundo informações do g1, a vítima tinha 62 anos. A irmã também foi agredida, mas conseguiu fugir da cozinha, local onde as agressões ocorreram, e saiu de casa para procurar ajuda.

Um policial militar que mora próximo à residência da família foi até o local e tentou conter o rapaz. Sem sucesso, ele acionou uma equipe da PM para detê-lo.

Leia mais

Imagem - Pai e filho são condenados a mais de 20 anos por matar homem após briga de jogo

Pai e filho são condenados a mais de 20 anos por matar homem após briga de jogo

Imagem - Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo na Bahia: 'Risco de infecções alimentares'

Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo na Bahia: 'Risco de infecções alimentares'

Imagem - PGM oferece salários de R$ 32,7 mil em concurso público

PGM oferece salários de R$ 32,7 mil em concurso público

Conforme apurado pelo portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, o policial é um sargento da PM que estava de folga no momento do crime. Ele contou que as duas mulheres foram trancadas na cozinha pelo suspeito. Quando o reforço policial chegou ao local, a mãe foi encontrada sem vida, com sinais de agressão no rosto e marcas de facadas.

O homem teria dito que ouviu vozes que o ordenavam a matar a mãe, após ter consumido drogas e bebidas alcoólicas.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia e, posteriormente, levado para o presídio. Ele responderá pelos crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio. 

Tags:

Crime Feminicído Goias

Mais recentes

Imagem - OMS emite alerta para nova variante da gripe; Brasil está entre os países mais afetados

OMS emite alerta para nova variante da gripe; Brasil está entre os países mais afetados
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2899, desta segunda-feira (15)

Resultado da Dupla Sena 2899, desta segunda-feira (15)
Imagem - Resultado da Lotomania 2862, desta segunda-feira (15)

Resultado da Lotomania 2862, desta segunda-feira (15)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
01

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
03

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Mulher coloca bilhete em mamadeira para alertar mãe sobre maus-tratos que criança sofria em creche
04

Mulher coloca bilhete em mamadeira para alertar mãe sobre maus-tratos que criança sofria em creche