FEMINICÍDIO

Homem mata mãe e agride irmã durante surto após consumir drogas e álcool

Vítima possuía sinais de agressão no rosto e marcas de facadas

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:07

Caso ocorreu no último domingo (14) Crédito: Reprodução

Um jovem de 23 anos foi preso na cidade de Caldas Novas, em Goiás, suspeito de ter matado a própria mãe. O rapaz teria agido em meio a um surto e agredido tanto a mãe quanto a irmã, que ficou ferida, mas conseguiu pedir socorro.

O rapaz foi encontrado no meio da rua, sem roupa e bastante alterado, na noite do último domingo (14). Ele apresentava resíduos de sangue, que seriam da mãe. Segundo informações do g1, a vítima tinha 62 anos. A irmã também foi agredida, mas conseguiu fugir da cozinha, local onde as agressões ocorreram, e saiu de casa para procurar ajuda.

Um policial militar que mora próximo à residência da família foi até o local e tentou conter o rapaz. Sem sucesso, ele acionou uma equipe da PM para detê-lo.

Conforme apurado pelo portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, o policial é um sargento da PM que estava de folga no momento do crime. Ele contou que as duas mulheres foram trancadas na cozinha pelo suspeito. Quando o reforço policial chegou ao local, a mãe foi encontrada sem vida, com sinais de agressão no rosto e marcas de facadas.

O homem teria dito que ouviu vozes que o ordenavam a matar a mãe, após ter consumido drogas e bebidas alcoólicas.