PGM oferece salários de R$ 32,7 mil em concurso público

Inscrições podem ser realizadas até esta quinta-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06:00

Prefeitura do Rio de Janeiro
Prefeitura do Rio de Janeiro Crédito: Arquivo/Prefeitura Rio

A Prefeitura e Câmara do Rio de Janeiro estão encerrando as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para a procuradoria. As candidaturas podem ser realizadas até esta quinta-feira (18). Os salários são de R$ 32 mil.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação Getúlio Vargas. A taxa de inscrição é de R$350,00.

Vagas e salários

Confira vagas do concurso da PGMRJ e da PGCMRJ e cronograma

Vagas são para procuradores

Etapas e prazos

A prova escrita objetiva (geral) do concurso está prevista para 1° de março de 2026. As provas escritas específicas estão agendadas para ocorrer entre 29 de junho e 09 de julho. A avaliação de títulos será de 8 a 15 de outubro. Já a prova oral deve ocorrer nos dias 26, 27, 28, 29 de outubro e 2, 3 e 4 de novembro. A nota final é uma média ponderada das avaliações, com maior peso nas provas escritas específicas (70%).

O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 21 de dezembro de 2026.

Veja o edital completo.

