Mulher mata próprio pai com 20 facadas, sai nua em orla e diz que era abusada por ele

Suspeita foi encontrada nua por guardas civis

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:56

Mulher saiu nua em uma rua após cometer o crime
Mulher saiu nua em uma rua após cometer o crime Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 41 anos foi presa após matar o próprio pai, de 74 anos, com 20 facadas e andar nua na orla da praia de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Ela disse à polícia que estava “sob forte estresse” e que o pai a obrigava a se prostituir. O caso aconteceu neste domingo (17).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher nua em uma rua próximo a orla. Ela foi abordada por guardas municipais e confessou que havia assassinado o pai, identificado como Marcos Ferreira Linhares, no apartamento onde eles moravam.

Mulher saiu nua em uma rua após cometer o crime
Mulher mata o próprio pai e sai nua em orla

A suspeita, que é designer têxtil, foi levada para a delegacia e disse aos agentes que ele teria praticado "diversos abusos sexuais" contra ela e que ele a "prostituía", mas que não se lembrava se havia sido abusada pelo pai. Ela ainda afirmou que existiam materiais relacionados à exploração sexual infantil no apartamento onde viviam.

Ela também disse que cometeu o crime por conta do estresse acumulado por cuidar do idoso sozinha há anos, já que o pai tinha problemas de saúde como “pressão alta e diabetes” e ela precisava administrar os medicamentos dele.

A mulher também mencionou ter um "trauma na região genital", que foi constatado pelo médico. No depoimento, ela disse que "tentou se ferir" ao introduzir um pente no próprio órgão genital.

A suspeita foi encaminhada à cadeia feminina de São Vicente, no litoral de São Paulo, onde está à disposição da Justiça.

