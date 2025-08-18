Mulher mata próprio pai com 20 facadas, sai nua em orla e diz que era abusada por ele

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:56
Uma mulher de 41 anos foi presa após matar o próprio pai, de 74 anos, com 20 facadas e andar nua na orla da praia de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Ela disse à polícia que estava “sob forte estresse” e que o pai a obrigava a se prostituir. O caso aconteceu neste domingo (17).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher nua em uma rua próximo a orla. Ela foi abordada por guardas municipais e confessou que havia assassinado o pai, identificado como Marcos Ferreira Linhares, no apartamento onde eles moravam.
Mulher mata o próprio pai e sai nua em orla
A suspeita, que é designer têxtil, foi levada para a delegacia e disse aos agentes que ele teria praticado "diversos abusos sexuais" contra ela e que ele a "prostituía", mas que não se lembrava se havia sido abusada pelo pai. Ela ainda afirmou que existiam materiais relacionados à exploração sexual infantil no apartamento onde viviam.
Ela também disse que cometeu o crime por conta do estresse acumulado por cuidar do idoso sozinha há anos, já que o pai tinha problemas de saúde como “pressão alta e diabetes” e ela precisava administrar os medicamentos dele.
A mulher também mencionou ter um "trauma na região genital", que foi constatado pelo médico. No depoimento, ela disse que "tentou se ferir" ao introduzir um pente no próprio órgão genital.
A suspeita foi encaminhada à cadeia feminina de São Vicente, no litoral de São Paulo, onde está à disposição da Justiça.