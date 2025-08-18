DISTRITO FEDERAL

Pai de santo acusado de estuprar e mutilar mulheres em ritual ganha R$ 12 mil como servidor

Acusado dos crimes sexuais é líder religioso e ocupa o cargo de técnico administrativo no MPT desde 2024

Metrópoles

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:17

Pai de santo, Renato Hudson Silva Alves – acusado de estuprar e mutilar mulheres em rituais Crédito: Reprodução

Além de pai de santo, Renato Hudson Silva Alves – acusado de estuprar e mutilar mulheres em rituais – é servidor do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal há um ano. Segundo o portal da transparência do órgão, ele recebe vencimentos brutos superiores a R$ 12 mil mensais.

Renato está preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por usar a desculpa de “purificação” para praticar crimes sexuais contra mulheres que buscavam tratamento para problemas psicológicos e crises.

O Metrópoles apurou que o pai de santo exerce o cargo de técnico administrativo desde agosto de 2024, e ainda está em estágio probatório, sendo avaliado para comprovar sua aptidão. Ele trabalhava em modelo híbrido, e a última vez que esteve presencialmente na sede para exercer as atividades foi no dia 7 de agosto deste ano.