AUDIOVISUAL

Cineasta baiana tem curta selecionado pelo Festival de Cannes

Filme 'Nó' de Midi Alves integrará o SFC -Short Film Corner

A artista baiana Midi Alves teve seu curta-metragem Nó selecionado para integrar a Coleção Cine Malagasy, dentro do catálogo de marketing do SFC Short Film Corner | Rendez-vous Industry — espaço oficial da indústria de curtas-metragens no Festival de Cannes, na França. Neste ano, o evento acontece de 13 a 24 de maio, na Riviera Francesa. >

Em Nó, Midi Alves propõe uma reflexão sobre a historicidade das tranças e suas relações com identidade, corpo e tecnologias. O projeto foi lançado em 2022 com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA (PROEX), onde Alves é estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes. Além de representar um importante reconhecimento para o cinema negro baiano e para a trajetória da artista, a participação em Cannes ganha ainda mais significado neste ano, já que o Brasil será o país homenageado do festival.>