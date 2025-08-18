Acesse sua conta
Atriz de ‘A Viagem’ revela volta de câncer e alerta ‘fake news’ sobre doença

Fernanda Rodrigues fez cirurgia para retirada de câncer, mas doença voltou

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:14

Fernanda Rodrigues fez cirurgia ano passad
Fernanda Rodrigues fez cirurgia ano passad Crédito: Reprodução | Instagram

Entre diversos papeis, um dos mais marcantes da atriz Fernanda Rodrigues é a Bia de ‘A Viagem’ (1994), atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo nas tardes da TV Globo. A artista, que já teve carcinoma, um tipo de câncer que se origina nas células epiteliais, voltou às redes sociais nesta segunda-feira (18) para revelar a volta da doença e alertar seguidores.




No final de 2024, a atriz fez uma cirurgia para retirar um carcinoma na testa e na época fez um post nas redes sociais, com uma retrospectiva do ano, como é de costume nas redes. Entre os acontecimentos, a artista disse que “se livrou de um carcinoma”.

Para ela a publicação gerou uma repercussão muito ampla na mídia, com a publicação de diversas matérias. Algumas, segundo ela, “sensacionalistas”.

Segundo a artista, isso pode afastar as pessoas do entendimento mais aprofundado do que se trata o carcinoma. No vídeo publicado nesta segunda, a artista afirmou que precisa “alertar as pessoas”. “O carcinoma na maneira popular de falar é o câncer de pele. Eu não sou médica, então tudo que eu estou falando é com base no que eu estou vivendo”, reforça a artista, que revelou na publicação que o câncer voltou.

“Estão circulando muitas fake news por aí, então achei importante vir explicar pessoalmente: estou ótima e cuidando da minha saúde”, diz a legenda da publicação.

A atriz informou que mesmo após a cirurgia e agora com o novo diagnóstico, recebe diversas mensagens das pessoas “dizendo que estão orando” por ela, justamente, por causa de algumas publicações exageradas sobre seu estado de saúde. “Pessoas perguntando se eu estou bem, minha mãe me pergunta: ‘filha, o que eu faço?’ E eu digo: ‘calma, eu estou bem”, relatou a atriz.

“Venho aqui dizer pra vocês que está tudo bem, faz um ano que eu fiz essa cirurgia, e por eu ser muito atenta, percebi que essa manchinha voltou, falei com a minha dermato de novo, fiz a biopsia e está lá o carcinoma de novo. Vou ter que fazer a cirurgia de novo”, explicou. A mancha desta vez apareceu no mesmo local de antes, na testa.

A atriz ainda afirmou que outras pessoas próximas, como a mãe e amigos também já tiveram carcinoma, algo “mais normal, em pessoas de pele clara”.

Após a publicação do vídeo, a atriz postou no stories do Instagram explicações da dermatologista Paula Raso, que a artista não explica se é a profissional que a acompanha. De acordo com a profissional, o carcinoma é o mais comum tipo de câncer de pele.

“Costuma-se aprender como uma ferida que não cicatriza, uma lesão rosada, brilhante, pode ser quase imperceptível para o paciente. Por isso, a importância de ser examinado por um dermatologista, apesar de devagar e raramente se espalhar por outros órgãos, ele pode causar a destruição local, se não tratado. Quando aparece no rosto, o cuidado é ainda maior”.

A especialista explica que “no rosto, a reconstrução cirúrgica pode ser um pouco mais complexa e trabalhosa do que no corpo. O diagnóstico antecipado é essencial, feito através de avaliação clínica e quando necessário, biópsia, o tratamento geralmente é cirúrgico, mas existem outras opções como terapia e medicamentos tópicos, dependendo do caso”.

“Procure o dermatologista uma vez ao ano, independente da cor da sua pele, porque o diagnóstico evita o câncer de pele. A pele não precisa de ser auto examinada, ela precisa de um dermatologista atencioso e um paciente que vai regularmente cuidar da saúde da pele”, finaliza.

