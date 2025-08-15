TURISMO NA BAHIA

New York Times revela opinião após viagem a Salvador; veja o que dizem os gringos

Portal americano lista vivências e pontos imperdíveis na capital baiana

Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:00

A vida noturna de Salvador é elogiada pelo NYT pela energia e música constante Crédito: Arquivo Agência Brasil

Não é novidade que o Brasil é um destino muito procurado por viajantes do mundo todo. Mas o que será que eles realmente acham do país depois de conhecer nossas cidades? Essa é uma curiosidade que sempre aparece por aqui.

Pontos turísticos em Salvador 1 de 14

O jornal norte-americano The New York Times (NYT) preparou um guia de 36 horas para aproveitar Salvador. Veja o que a publicação destacou sobre a capital da Bahia.

A visão do NYT sobre Salvador

Para o NYT, poucas cidades brasileiras possuem tanta representatividade da cultura afro-brasileira quanto Salvador. Eles falam sobre a devoção aos orixás, a prática da capoeira e a culinária marcada pelo dendê e pela pimenta.

Também mencionam o valor literário e o peso histórico da cidade, lembrando que ela foi a primeira capital do Brasil.

Segundo o jornal, a combinação da energia jovem com a força da música e das tradições dá vida a uma noite agitada durante todo o ano, não apenas no Carnaval.

E, quando chega o Carnaval, eles usam uma comparação ousada: a festa do Rio pareceria “hora do chá no Palácio de Buckingham” se colocada ao lado da folia baiana.

Um ponto de atenção também foi citado: a segurança. No entanto, a publicação ressalta que os aplicativos de transporte facilitam a locomoção e reduzem riscos.

Pelourinho em destaque

O Pelourinho é apresentado como cartão-postal obrigatório. Para eles, é impossível falar de Salvador sem citar as ruas de pedra, os casarões coloridos e a música que ecoa ao ar livre.

O NYT sugere conhecer o Museu Afro-Brasileiro e apreciar as obras de Carybé, além de experimentar um sorvete de caraíba nos arredores.

Eles admitem que o local é turístico e requer atenção contra furtos, mas reforçam que passear por ali é essencial para entender Salvador.

Cafés, vistas e capoeira

Outro ponto elogiado foi o bairro Santo Antônio Além do Carmo, definido como charmoso e em crescente popularidade. Seus cafés e bares com vista para a Baía de Todos-os-Santos são apontados como ideais para o fim de tarde.

O jornal também indica assistir a uma roda de capoeira no Forte, descrevendo-a como uma fusão de luta e dança, com raízes africanas e um passado de resistência.

Samba e herança cultural

O NYT ainda cita o bar Velho Espanha, destacando o ambiente simples, a música ao vivo e a abertura para estilos locais como o samba-reggae. Segundo eles, é um espaço autêntico e sem cobrança alta na entrada.