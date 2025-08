PREVISÃO NÃO VIROU REALIDADE

Céu fechado, mas sem temporal: entenda o que afastou chuva de Salvador

Meteorologistas explicam o que aconteceu

Carol Neves

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 08:03

Salvador em dia de chuva Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador amanheceu na sexta-feira (1º) sem as chuvas intensas que estavam previstas para cair entre a noite anterior e as primeiras horas do dia. A ausência de precipitações, apesar dos alertas anteriores, pegou moradores e até os próprios meteorologistas de surpresa. >

A explicação veio do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec): um sistema de alta pressão se formou sobre o continente e acabou desviando as nuvens mais carregadas para o oceano. Ou seja, a frente fria passou, mas sem molhar como o esperado.>

“Esperávamos um volume maior de precipitações, mas as condições atmosféricas mudaram rapidamente”, explicou Alana Matos, coordenadora do Cemadec. Ela destacou que o centro de alta pressão foi responsável por afastar as instabilidades. Um complicador adicional, segundo Matos, foi o radar meteorológico da cidade, que está fora de operação, dificultando a confirmação antecipada dessas mudanças.>

Chuva em Salvador 1 de 61

Apesar do céu nublado durante boa parte do dia, as nuvens eram majoritariamente de origem continental e apresentavam baixa umidade, o que reduziu ainda mais o potencial de chuva sobre a capital baiana.>