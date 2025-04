FESTA

Prefeitura de Alagoinhas anuncia primeiras atrações do São João 2025

Programação acontecerá entre os dias 21 e 23 de junho

Millena Marques

Publicado em 30 de abril de 2025 às 07:40

Adelmario Coelho Crédito: Bruno Ricci/Divulgação

A prefeitura de Alagoinhas anunciou as primeiras atrações do São João 2025. Com o slogan ‘Viva a Tradição’, a programação acontecerá entre os dias 21 e 23 de junho, no Estádio Carneirão. Adelmário Coelho e Vitor Fernandes foram os primeiros nomes divulgados pelo prefeito da cidade, Gustavo Carmo, na última segunda-feira (28). >

Natural de Curaçá, no norte da Bahia, Adelmário Coelho celebra 30 anos de carreira em 2025 e já vem anunciando uma turnê especial para o São João, quando prestará homenagens aos grandes nomes que marcaram o período junino. >

O cantor Vitor Fernandes, que vem se destacando como um dos grandes nomes da atualidade, também aportará em Alagoinhas no São João. Natural da zona rural de Petrolina, Pernambuco, ele ganhou notoriedade em 2019, quando um vídeo apresentando a música “Bebe Vem Me Procurar” viralizou. Para este ano, Vitor Fernandes trará o trabalho gravado no DVD “Como Nunca”, apostando em uma vertente mais romântica do ritmo que contagiou o País. >

“Para além das atrações nacionais já divulgadas nesta live, teremos muitos artistas da nossa cidade. Sabemos que trazer atrações de fora é importante, mas o investimento nos artistas locais também é imprescindível para termos uma festa bonita, organizada e que valorize a nossa cultura. De antemão, já comunicamos que Zé Duarte e Júnior Lima farão parte da nossa programação junina, e o quanto antes divulgaremos mais nomes da nossa terra”, comunica o prefeito. >