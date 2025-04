CLIMATEMPO

Vai chover no feriadão? Confira previsão do tempo para Salvador

Dia do Trabalhador é nesta quinta-feira (1)

Lá vem mais um feriadão. Depois de emendar a Sexta-Feira da Paixão com Tiradentes, os brasileiros terão mais uma folga prolongada. Isso porque o Dia do Trabalhador é nesta quinta-feira (1). A previsão do tempo para o feriado é de sol, mas com possibilidade de chuvas. >