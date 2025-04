PÓS-FERIADO

Prefeitura de Salvador decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (2)

Medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM)

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2025 às 11:34

Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom

Foi publicado no Diário Oficial de Salvador, na edição de segunda-feira (28), o decreto de ponto facultativo para os servidores públicos no dia 2 maio, dia seguinte ao feriado do Dia do Trabalhador. >

A medida só não vale para os Conselhos Tutelares da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR e Guarda Civil Municipal (GCM), cujo funcionamento será definido pelo titular da pasta. >

O expediente das repartições públicas do Poder Executivo Municipal será suspenso e cumprido por compensação, mediante acréscimo de uma hora na jornada mensal de trabalho no dia útil antes e/ou após a data citada, de acordo com Instrução Normativa a ser expedida pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge). >