Colocar malas no chão ou cama do hotel é perigoso; bagagem deve ser guardada no banheiro

Entenda a explicação e saiba o perigo que você corre

Publicado em 26 de junho de 2025 às 08:00

Medida simples ao entrar no quarto pode evitar prejuízos e coceiras por meses Crédito: Gerada por IA

Viajar é ótimo, mas ninguém quer levar problemas na mala. Um cuidado essencial ao chegar no hotel pode passar despercebido por muitos viajantes: onde você apoia sua bagagem logo que entra no quarto. >

Por mais limpo que o quarto pareça, nunca coloque sua mala direto no chão ou sobre a cama. O motivo é simples: percevejos podem estar escondidos ali e aproveitar esse contato para invadir sua bagagem e, depois, sua casa.>

Esses insetos são difíceis de perceber à primeira vista, mas quando chegam ao lar, o prejuízo pode ser grande. Sofás, colchões e até tomadas podem virar esconderijo.>

Percevejos: silenciosos e persistentes

Eles não voam nem pulam, mas são especialistas em se esconder. Pequenos, marrons e do tamanho de uma semente de maçã, os percevejos se alimentam de sangue e podem picar dezenas de vezes em uma só noite, causando coceiras intensas.>

E o pior: sobrevivem por meses sem comida. Isso significa que, se entrarem na sua casa, podem se espalhar aos poucos sem você perceber, até o problema sair do controle.>

Como evitar o problema

A dica é simples: leve sua mala direto para a banheira do banheiro. Lá, os percevejos têm mais dificuldade de acesso. Para reforçar a proteção, envolva a bagagem em sacos plásticos grandes antes de deixá-la ali.>

Depois, com a lanterna do celular, faça uma inspeção rápida pelo quarto, especialmente em colchões, rodapés e cantos escuros.>

Limpe a mala antes de usar

Mesmo que não encontre sinais de insetos, higienize a parte externa da mala antes de tirá-la do banheiro. Ela carrega sujeiras e resíduos de diversos ambientes que podem contaminar o local — ou servir de abrigo para insetos.>