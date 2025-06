ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO

'Caminho que ela escolheu', diz mãe de jovem morta após ataque em loja de conveniência

Suspeito é de que Anna Luiza promovia tráfico de drogas pelas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 26 de junho de 2025 às 09:00

Mãe de jovem desabafou sobre morte nas redes sociais Crédito: Reprodução

A mãe de Anna Luiza Lima Brito, de 22 anos, desabafou nas redes sociais sobre a execução da filha e disse que já havia avisado a ela sobre os riscos de se envolver com o crime. A jovem foi sequestrada e esquartejada após um ataque a tiros em uma loja de conveniência em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, e a suspeita é de que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.>

"Isso que aconteceu com minha filha é fruto da desobediência, é fruto da rebeldia, de achar que é dona do mundo. [Quando somos] jovens, a gente não pensa, parece que está todo mundo errado e só a gente que está certo. isso que aconteceu com minha filha. infelizmente. eu já vinha falando com ela. [Eu perguntava] 'Ana você não tem medo de morrer?' E ela falava 'mãe, não tenho medo de morrer, tenho medo da forma como eu vou morrer'. Vi o que eles [criminosos] fizeram com ela. Os vídeos estão espalhados pela internet. Aquilo me arrebentou por dentro", lamentou. >

Lih Lima ainda disse que não vai protestar pelo caso, porque a filha se envolveu de forma voluntária com o tráfico. "Já tinha conversado com minha filha que, se acontecesse alguma coisa, a gente ia sofrer, mas a vida ia seguir. É um caminho que ela escolheu, quem entra nessa m**da, entra sabendo de tudo que pode acontecer. Descobrir quem fez não vai trazer minha filha de volta", afirmou nos stories de sua rede social. >

Jovem promovia tráfico de drogas pelas redes sociais

De acordo com relatório da polícia, que a reportagem teve acesso, Anna tinha um papel de divulgação, usando suas redes sociais para a venda de entorpecentes.>

“A vítima mantinha envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e utilizava suas redes sociais – no Instagram e no Facebook - para realizar transmissões ao vivo promovendo a venda de drogas. Há também indícios de vinculação da vítima à facção criminosa”, aponta a investigação. Não há, no entanto, detalhes sobre a que grupo criminoso Anna estava relacionada.>

O relatório confirma, porém, que o sequestro e a execução bárbara da jovem se deram como retaliação por conta da morte de Matheus Rodrigues de Souza, 24, em um estabelecimento comercial na última segunda-feira (23). Segundo a polícia, no dia seguinte ao crime, ela foi capturada por traficantes para dar explicações sobre a forma que o crime ocorreu.>