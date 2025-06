RODOVIA FEDERAL

Leilão de concessão da BR-101 na Bahia acontece nesta quinta (26); veja mudanças previstas

Contrato prevê melhorias nos trechos da rodovia

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério dos Transportes realizam, nesta quinta-feira (26), em São Paulo, o leilão de otimização da BR-101/ES/BA. A ação prevê a retomada imediata da execução de obras em concessões que estão com os contratos "estressados", com obras paralisadas e obrigações suspensas. >

A iniciativa também prevê a modernização do atual contrato de concessão, firmado em 2013, com o objetivo de garantir mais segurança, fluidez e eficiência ao tráfego ao longo dos 478,7 quilômetros do trecho entre Mucuri (BA) e Mimoso do Sul (ES). >