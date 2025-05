PROBLEMAS

Ponte na BR-101 é interditada na Bahia por condições críticas

Interrupção ocorre durante 15 dias

Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2025 às 19:40

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

A ponte que fica sobre o Rio Jequitinhonha no km 661 da BR-101/BA, em Itapebi, foi interditada totalmente nesta segunda-feira (5). A restrição acontece por determinação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) devido às condições estruturais críticas da via. >

A interrupção ocorre durante 15 dias por causa da realização de serviços de inspeção e ensaios para avaliação da estrutura da Obra de Arte Especial (OAE). Após esse período, será divulgado um novo comunicado informando os prazos para o restabelecimento de tráfego na ponte. Segundo o DNIT, o trecho estará devidamente sinalizado.>

Desde janeiro, o tráfego de veículos de carga, independente do peso bruto, está interrompido na ponte, estando liberada a circulação de veículos leves e ônibus. A ação é uma medida de segurança para garantir a mobilidade de todos os usuários da rodovia.>

A autarquia sugere como rotas alternativas os seguintes trajetos:>

Rotas alternativas para os motoristas Crédito: Divulgação

Rota 1: >

O percurso inicia-se em Itabuna/BA, pela BR-415/BA, até o entroncamento com a BR-116/BA, em Vitória da Conquista/BA. A partir desse ponto, segue pela BR-116/BA em direção à divisa entre Bahia e Minas Gerais, chegando ao município de Cachoeira de Pajeú/MG, no entroncamento com a BR-251/MG. Em seguida, a rota continua pela BR-251/MG até a BR-367/MG, no município de Almenara/MG, e prossegue até a BR-101/BA na cidade de Itagimirim/BA. Por fim, o trajeto segue até Eunápolis/BA, totalizando 684 km. Cumpre informar que a BR-367/MG possui 40 quilômetros de um trecho não pavimentado no estado de Minas Gerais.>

Rota 2:>

O percurso inicia-se em Itabuna/BA pela BR-415/BA até o entroncamento com a BR-116/BA em Vitória da Conquista/BA. A partir desse ponto, segue pela BR-116/BA no sentido da divisa entre Bahia e Minas Gerais, chegando ao município de Teófilo Otoni/MG, no entroncamento com a BR-418/MG. Em seguida, a rota continua ao município de Nanuque/MG na divisa dos estados de Minas Gerais e Bahia, e prossegue até a BR-101/BA no município de Teixeira de Freitas/BA, totalizando 849 quilômetros.>

Rota 3:>

Indicada para tráfego local de carros de passeio e veículos especiais como viaturas, ambulâncias, caminhões de abastecimento, ônibus e linhas de transporte>